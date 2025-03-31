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Vatan Partisi Bayram Ziyaretleri Düzenledi

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Vatan Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli siyasi partilerle bayramlaştı. Genel Sekreter Özgür Bursalı'nın başkanlığındaki heyet, bir dizi parti temsilcisiyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Vatan Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaştı.

Vatan Partisinden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Özgür Bursalı başkanlığındaki heyet, genel merkezde AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DSP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Anavatan Partisi heyetleriyle bayramlaştı.

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer başkanlığındaki heyet Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve AK Parti'yi; Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'ın başkanlığındaki heyet ise DSP, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Anavatan Partisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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