Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneğinden '14 Mayıs seçimlerine ilişkin' açıklama

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez, "Milletimizin büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmesini hiçbir iç ya da dış güç engelleyemeyecektir.

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez, "Milletimizin büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmesini hiçbir iç ya da dış güç engelleyemeyecektir." dedi.

Gücenmez, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında PKK ve FETÖ terör örgütlerini kınayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

15 Temmuz'da milli iradeye karşı yapılmak istenen darbe girişimini Türk milletinin bertaraf ettiğini ve halkın dik duruşu sayesinde ihanet odaklarının yenildiğini ifade eden Gücenmez, o gece yeni bir destan yazılarak hiçbir zaman esir olunmayacağının dünyaya ilan edildiğini kaydetti.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini belirten Gücenmez, şehit yakınları ve gaziler olarak vatan için her türlü bedeli canları ve kanlarıyla ödediklerini dile getirdi.

Gücenmez, "Milletimizin büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmesini hiçbir iç ya da dış güç engelleyemeyecektir. Mega projelerle, duble yollardan tren yollarına kadar altyapı hizmetleriyle ve teknoloji devrimiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için oylarımızı vereceğimizi buradan ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.