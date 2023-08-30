VATAN CADDESİ'NDE ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde, Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Emniyet ekipleri tören alanı ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Vali Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrenciler ise şiir okudu. 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü "Bir ses iki hareket" projesi kapsamında halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Törende; Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tören geçişi yapıldı. İBB Zabıtası'na bağlı personeller Türk Bayrağı açarak yürüdü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatan Caddesi'ndeki törene katılanlar vatandaşlar da korteji, elindeki Türk Bayrakları'nı sallayarak izledi.

Töreni izlemek için gelen Necip Can Özdemir, "İlk defa bu sene geliyorum, çok güzeldi. Bahçeşehir'den töreni izlemek için geldim. Askeri helikopterleri ve uçakları da görmek isterdim. Her sene geleceğim. 29 Ekim'de de gelirim" dedi.