VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

AA - Emre Ilıkan - Güncel
 - Güncelleme:
VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı mahallelerde zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı mahallelerde zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, kar erimesi sonucu Morgedik Barajında oluşan bulanıklık nedeniyle, Çelebibağı, Adnanmenderes (Yukarı TOKİ), Beyazıt (Solaha semti), Kocapınar ve Akbaş mahallelerinde zorunlu su kesintisi yapılacağını, barajdaki bulanıklığın düzelmesiyle söz konusu mahallelere suyun tekrardan verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Yukarı Işıklı su kaynağındaki su seviyesinde de ciddi düşüşün olduğu, bu nedenle Vanyolu, Salihiye, Aşağı Işıklı, Latifiye, Beyazıt ve Yeşilova mahallelerinde su kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocapınar, kar, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title