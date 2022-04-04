VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı mahallelerde zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, kar erimesi sonucu Morgedik Barajında oluşan bulanıklık nedeniyle, Çelebibağı, Adnanmenderes (Yukarı TOKİ), Beyazıt (Solaha semti), Kocapınar ve Akbaş mahallelerinde zorunlu su kesintisi yapılacağını, barajdaki bulanıklığın düzelmesiyle söz konusu mahallelere suyun tekrardan verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Yukarı Işıklı su kaynağındaki su seviyesinde de ciddi düşüşün olduğu, bu nedenle Vanyolu, Salihiye, Aşağı Işıklı, Latifiye, Beyazıt ve Yeşilova mahallelerinde su kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.