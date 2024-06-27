Vasiyetiyle Kadavra Olarak Bağışlanan Emekli Astsubay İçin Teşekkür Töreni Düzenlendi

Bursa'da, vasiyeti dolayısıyla bağışlanan bedeni tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan emekli astsubay Fehmettin Saymaz için teşekkür töreni düzenlendi.

Denizli'de yaşayan emekli astsubay Saymaz, zatürre teşhisiyle götürüldüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde 2013 yılında 67 yaşındayken vefat etti.

Vasiyeti üzerine yakınları, Saymaz'ın bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bağışladı.

Üniversitede yaklaşık 11 yıl tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılan Saymaz'ın bedeni, yine ailesinin talebi üzerine defnedilmek üzere kardeşi Ergin Saymaz (65), kızları Çiğdem Saymaz Narlı (56) ve Semra Kama'ya (58) törenle teslim edildi.

Çiğdem Saymaz Narlı, gazetecilere, babasının emekliye ayrılmadan önce Denizli'de askeri hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi.

Babasının bu kentte zatürre teşhisiyle yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördüğünü, daha sonra kendisine Bursa'ya getirdiklerini belirten Narlı, şunları kaydetti:

"Annem kabul etmeyeceği için bana, amcama söyledi. Haberlerde, doktor adaylarının kadavra olmadığı için sıkıntı yaşadığını görmüş. Kadavra ihtiyacı olduğunu duymuş, 'Vefat edersem beni kadavra olarak bağışlayın.' diye ısrar etti. Bağış yaparken bize 5 yıl dediler. Korona ve deprem döneminde kullanılmadığı söylendi. Geçen yıllarda telefonla aradım. Kadavra eksikliğinden dolayı daha uzun kalmış. 11 yıl babamın hep yaşadığını düşündüm, bugün bir eksik tamamlanmış gibi olacak."

BUÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 120 tıp fakültesi olmasına rağmen beden bağışı sayısının çok düşük olduğunu bildirdi.

Saymaz'ın, binlerce tıp fakültesi öğrencisine en iyi eğitimi alabilmeleri için bedenini bağışlayarak büyük bir hizmette bulunduğunu vurgulayan Şendemir, "Uzunca süre insanlığa hizmet etmiş Fehmettin Saymaz'ı ve yakınlarını şükranla uğurlamak istiyoruz. Büyük bir borçtur, öğrencilerimiz buna saygıyla yaklaşıp alabilecekleri en büyük eğitim ve bilgiyi Fehmettin Saymaz'dan almışlardır." dedi.

Törenin ardından cenaze aracına konulan Saymaz'ın bedeni, yakınları tarafından defnedilmek üzere Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürüldü.