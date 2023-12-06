Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün fotokapanlarına bir vaşak, bir ayı ve bir kurt yakalandı. Görüntülerde, aynı istikamette giden 3 hayvanın renkli görüntüleri yer alıyor.

Vaşak, ayı, kurt...Yaban hayatı fotokapanda

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün fotokapanlarına önce bir vaşak, bir ayı ve ardından bir kurt yakalandı.

DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer art arta bir vaşak bir ayı ve bir kurt yakalandı. DMKP'nin sosyal medya hesabından yapılan yayınlanan görüntülerine eklenen açıklamada "Yol aynı yolculuk farklı" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, aynı istikamette giden 3 hayvanın renkli görüntüleri kameralara yansıdı.