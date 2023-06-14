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Vaşağın avlanma mücadelesi fotokapana yansıdı

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Yaban keçisi sürüsünün otlandığı alanda vaşağın avlanmaya çalıştığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana yansıdı.

Vaşağın avlanma mücadelesi fotokapana yansıdı

ANKARA Yaban keçisi sürüsünün otlandığı alanda vaşağın avlanmaya çalıştığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce korunan alanlara yerleştiren fotokapanlar sayesinde yaban hayatı sakinleri doğal yaşam alanlarında gözlemleniyor ve titizlikle korunuyor. Bu çerçevede bir koruma alanında bulunan fotokapana belgeseli aratmayan görüntüler takıldı. Yaban keçisi sürüsünün otlandığı alanda kedi türlerinden olan vaşağın avlanmaya çalıştığı anlar DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Haberler

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