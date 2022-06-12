Varto'da jandarma ekipleri 500 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Haberler

Varto'da jandarma ekipleri 500 öğrenciye trafik eğitimi verdi
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'un Varto ilçesinde "Güvenli Trafik Projesi" kapsamında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Muş'un Varto ilçesinde "Güvenli Trafik Projesi" kapsamında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
İlçe Jandarma Trafik Timleri ile Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu iş birliğinde ilçedeki 500 öğrenciye teorik olarak trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları gibi eğitimler verildi.
Öğrencilere, parkurda yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerde uyulması gereken kurallar, sürücülerin uyması gereken kurallar ve okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
AA / Sabri Yıldırım - Güncel