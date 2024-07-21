Varto'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Dereler taşarken tarım arazileri zarar gördü.

Varto ilçesinde bulunan Sönmezsıyu deresi etkili olan sağanakla taştı. Derenin taşması sonucu bazı araziler balçıkla dolarak zarar görürken, vatandaşlarda ise korku yaşadı.

Varto ilçe merkezinde sağanak yağışlar kısa sürede sokakları göle çevirdi. Yağışların ardından ilçedeki derede taşkın meydana geldi ve taşkın anları görüntülendi. İlçe genelinde ve şehir merkezinde aralıklı sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.