Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 80. yılı anılıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Alman Nazi birliklerine karşı çıkarılan "Varşova Gettosu Ayaklanması"nın 80. yılı kapsamında anma törenleri düzenleniyor.

Varşova'daki Getto Kahramanları anıtındaki törene, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in katılması bekleniyor.

Alman Nazi birliklerine karşı çıkarılan "Varşova Gettosu Ayaklanması"nın 80. yılı kapsamında düzenlenen anma törenleri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Varşova'daki yolların büyük kısmı kapatılırken vatandaşlara kısa mesajla güvenlik uyarıları gönderildi.

"Varşova Gettosu Ayaklanması"

2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943'te, Treblinka'da Varşovalı yarım milyon Yahudi öldü. Getto sakinlerinin bu kampa ölüme gönderildiği anlaşıldığında, 19 Nisan 1943'te Varşova gettosunda ayaklanma başladı.

750 kadar eğitimsiz ve neredeyse silahsız Yahudi, söz konusu tarihte direniş başlattı. Haftalar içinde isyan bastırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü ve getto yerle bir edildi.