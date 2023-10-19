Varşova'da Mücevherat Çalan Zanlı Yakalandı

Polonya’nın başkenti Varşova’da vitrin mankeni gibi davranarak dükkanın kapanış saatinden sonra mücevherat çalmakla suçlanan bir kişi yakalandı. Zanlının mağazadan çaldığı ürünlerle birlikte başka suçlamalarla da karşı karşıya olduğu belirtildi.

Polonya’nın başkenti Varşova’da vitrin mankeni gibi davranarak dükkanın kapanış saatinden sonra mücevherat çalmakla suçlanan bir kişi yakalandı.

Polisin ismini vermediği 22 yaşındaki adamın, elinde bir çanta tutarken vitrinde hareketsiz durduğu görülüyor.

Polis, zanlının mağazanın birkaç bölümünde dolaştığını, ardından da mücevherat kısmında durakladığını açıkladı.

Başka bir mağazadan da ürün çalmakla suçlanan kişi 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Varşova polisi, mağaza çalışanları ve alışveriş yapanların sıradışı bir şey fark etmediğini, vitrin mankenlerinin arasına karışan zanlının “güvenli olduğunu gördükten” sonra harekete geçtiğini ifade etti.

Zanlı daha sonra güvenlik personeli tarafından fark edildi.

Zanlıya iki farklı suçlama daha yöneltiliyor.

İlkinde bir alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda geç saatlerde yemek yediği, ardından merkezin kapanmasını beklediği aktarıldı.

Polis daha sonra zanlının bir mağazaya girerek kıyafetlerini yenileriyle değiştirdiğini, ardından restorana giderek tekrar yemek yediğini söyledi.

Polis sözcüsü Robert Szumiata, üçüncü olayda ise zanlının bir başka yerdeki alışveriş merkezindeki kasalardan para aldığı ve başka mallar çalmaya çalıştığını dile getirdi.

Polis aynı zamanda zanlının gözaltına alındığı anların da fotoğrafını paylaştı.