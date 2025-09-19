Varşova'da Gece Alkol Satışı Yasaklanıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde alkol satışını yasaklamak amacıyla pilot uygulamanın başlatılacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Varşova Belediye Meclisi, şehrin merkezindeki Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde gece alkol satışına yasak getirecek bir yıllık pilot uygulamaya onay verdi.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, yasağın etkisini ölçmek için pilot uygulamayı şehrin merkezinde başlatacaklarını ve buna ek olarak tüm Varşova'yı kapsayacak güvenlik programını da hayata geçirdiklerini söyledi.

Trzaskowski, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Varşova'da gece alkol satışının kısıtlanması yönünde ilk adımı atıyoruz. Toplumsal istişareler sırasında görüşlerini ifade eden Varşovalı kadın ve erkeklerin fikirlerine saygı duyuyorum ve biz de birçok şehirde olduğu gibi bu yönde bir pilot uygulama adımı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Onaylanan uygulama, güvenli gece programının başlatılmasının gerekliliğine işaret ederken sorunlu noktaların haritalanmasını, ek eğitim kampanyaları ve sorumlu satıcı kampanyasının uygulanmasını öngörüyor.

Alkol yasağı, Polonya'nın diğer kentlerinin de tümü veya belirli bölgelerinde olmak üzere son yıllarda gece saatlerinde uygulanıyor.