Varşova'da Elektrikli Aletler Bitkilerle Takas Ediliyor
Polonya'nın başkenti Varşova'da, çöpe atılacak elektrikli aletlerin karşılığında bitki veren bir takas uygulaması başlatıldı. 7 Haziran 2025 itibarıyla, birçok noktada bu uygulama gerçekleştiriliyor.
VARŞOVA, 8 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da çöpe atılacak elektrikli aletleri alıp karşılığında bitki veren insanlar, 7 Haziran 2025.
Varşova'da kurulan çok sayıdaki takas noktasında çöpe atılacak elektrikli aletleri bitkilerle takas etmek mümkün. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel