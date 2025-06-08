Varşova'da Elektrikli Aletler Bitkilerle Takas Ediliyor

Varşova'da Elektrikli Aletler Bitkilerle Takas Ediliyor
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Polonya'nın başkenti Varşova'da, çöpe atılacak elektrikli aletlerin karşılığında bitki veren bir takas uygulaması başlatıldı. 7 Haziran 2025 itibarıyla, birçok noktada bu uygulama gerçekleştiriliyor.

VARŞOVA, 8 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da çöpe atılacak elektrikli aletleri alıp karşılığında bitki veren insanlar, 7 Haziran 2025.

Varşova'da kurulan çok sayıdaki takas noktasında çöpe atılacak elektrikli aletleri bitkilerle takas etmek mümkün. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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