VARİLİN PATLAMASI İLE ÖLEN AMATÖR LİG KALECİSİ MEHMET, TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde içerisinde solvent bulunan varilin patlaması sonucu hayatını kaybeden amatör lig kalecisi Mehmet Evren (26) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında kırsal Akıncılar Mahallesi'ndeki bir bağ evinin bahçesinde meydana geldi. Mehmet Evren ile Rasul Müftieve, spiral makine ile içerisinde az miktarda solvent bulunan varili kestikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile yaralanan 2 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müftieve'nin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Amatör ligde mücadele eden İnegöl Cerrah Gençlikspor'un kalecisi olduğu öğrenilen Evren, öğle vakti Cerrah Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)