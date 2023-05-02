VARANK VE KASAPOĞLU, KORDON'DA ÇİMLERİN ÜZERİNDE GENÇLERLE BULUŞTU

Bakü Mega Teknoloji Koridoru açıldı (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Gençlik Kolları Genel Başkanı, AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Kordon'da çimlerin üzerinde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Programa AK Parti İzmir Gençlik Kollar Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti İzmir milletvekili adayları ve gençler katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, 21 yıldır aziz milletin hak ettiği hizmetleri ulaştırmak için yoluna devam eden siyasi parti olduklarını belirterek, şöyle konuştu

Halka hizmet hakka hizmet şuuru ile Cumhurbaşkanımızla büyük bir mücadele verdik. Verdiğimiz özgürlük mücadelesinin geldiği noktanın içerisinde yaşıyoruz. Büyük vesayet mücadelesine değer katacak çağ atlatacak hizmetleri hiçbir zaman ihmal etmedik. Türkiye'nin otomobili ile buraya geldik. Değişen, dönüşen otomotiv endüstrisinde 'ben de varım' dediği, kendi teknolojisini yeni teknolojisine hazırladığı müthiş proje. Halkımızın sokaklarda gösterdiği sevgi yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi kalkındırmanın muasır medeniyetler üzerine çıkarmanın böyle projelerle olacağını biliyoruz. 21 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. İmece, TCG Anadolu, İHA, SİHA da önemli. 21 yıldır yaptığımız yatırmaların karşılığını şu anda almaya başladık. Dünya Türkiye'nin teknolojilerini konuşuyor. Bu yolda devam edersek bu yatırımların karşılığını önümüzdeki dönemde çok fazla almaya başlayacağı, başka bir ufka Türkiye'nin kapıları açılacak. Bunun yolu 14 Mayıs'taki doğru tercihten geçiyor. Türkiye, yatırımları, projelere mi yoksa hayatlarında taş üstüne taş koymamış, her projeyi kötülemeye çalışana mı oy verecek, bunun kararını 14 Mayıs'ta verecek. Gençlerimizin burada doğru tercih yapacağına inanıyorum.

'GENÇLER ÜZERİNDE MAHALLE BASKISI VAR'

Gençler üzerinde mahalle baskısına benzer bir baskının olduğunu kaydeden Bakan Varank, Öyle bir mahalle baskısı var ki sanki genç olup AK Parti'li olmak bir kabahatmiş gibi bir mahalle baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Mahalle baskısının en büyüğünü kendileri yaşatıyorlar, Altılı Masa hikayesi yaşadık. 1 buçuk senedir Altılı Masa kurdular, 'Ortak akılla hareket edeceğiz' dediler. Daha sonra adayı belirleme aşamasına geldiğinde bir ortaklarını masadan teperek gönderdiler. Etmedikleri hakareti bırakmadılar. Bu mahalle baskının en alasını onlar yaşıyor, yaşatıyorlar. Biz gençlere diyoruz ki 21 sendir başarılara imza atmış dünyanın konuştuğu liderle yol yürüyoruz. Gençlere önem veriyor, siyasetin gençleşmesini istiyor. Türkiye'nin en genç adayı kimde AK Parti'de. Gençlik kolları başkanımız İzmir gibi bir şehirde birinci sıra adayımız. Biz her zaman gençlerle beraber yol yürüdük. Gençlerle beraber bu siyasi hayatı ileriye taşımaya başladık. Gençlerden yana bir parti gösterecekseniz bu AK Parti'dir. Gençlerden yana bir siyasetçi arıyorsanız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçilme yaşı 30'du, önce 28'e, daha sonra 18'e biz indirdik. Muhalefet 'Meclisi çoluk çocukla mı dolduracaksınız? dedi. Karşımızda vizyonları çoluk çocuk diyen bir siyasi anlayış var. Biz bu ülkede yapılamayanı yaptık, kimsenin gerçekleştiremediğini gerçekleştirdik. Türkiye'nin en ses getiren projelerini biz kazandırdık. Teknofest'te 1 milyon yarışmacı başvurdu. Dünyada 1 milyon genci arkasında sürükleyebilecek başka bir festival, teknoloji etkinliği yok. Bu ufku gençlere Recep Tayyip Erdoğan yönlendirdi. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler. Dünya Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını konuşuyor. Bunları yaş ortalaması 28 olan gençlerle üretiyoruz. Her zaman gençlerden yana olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Bakan Kasapoğlu ise gençlerin söylediği 'Bir şarkısın sen' şarkısına eşlik etti. Ardından gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, alana Türkiye'nin otomobili Togg ile geldiklerini belirterek, şunları söyledi Ne yazıyor plakasında, 35 IZM 35 İzmir'in arabası bu İzmir'in. Alsancak limanına TCG Anadolu gemimizle geliyoruz. Anlı şanlı gemimiz. Bu ülkenin evlatlarına güvenmek, işte bunlar güvenmenin eseri. Gencecik adayımız Nisa Alptekin burada. Bu ülkenin evlatlarına güvenin samimiyetin eseri. 2002 öncesini siz hatırlamıyorsunuz. Kılık kıyafet, yaşam biçiminden dolayı ötekileştirilen gençleri hatırlamıyorsunuz. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. O tür karanlıkları yaşatmak isteyenler var. Bu gençlik bu ülkeyi karanlığa gömmek isteyenlere fırsat vermeyecek. Milli irade işte o karanlık dönemde 28 Şubat karanlıklarından bir lider doğdu, Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti ışığı ile ilk seçim sloganında, 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. O aydınlık hiçbir zaman sönmeyecek bir aydınlık. Siz değerli kardeşlerimizin, gençlerin omuzlarında yükselecek bir aydınlık. Bu insanı aydınlatacak bir ışık var orada. 14 Mayıs bu noktada önemli bir yol ayrımı. 14 Mayıs, bu ülkenin aydınlıkla karanlık arasında tercihin, bu ülkenin vesayet ile demokrasi arasındaki tercihin, bu ülkenin algı ile üretim arasındaki tercihi olacak. Seçim sandıkta kazanılır, biz demokrasinin milli iradenin partisiyiz. Halkımızın teveccühü ile iktidara geldik. 16 seçimdir kırdığımız rekoru dünyada kırmış bir lider yok. Gücümüz, millet, demokrasi ve sandıktır. Milimimizin temiz oyları ile mili iradenin sandığa yansıması ile yine Türkiye'ye mührümüzü sizlerle vuracağız. Bize yorulmak yok, zafere kadar koşmak var. Alsancak? ta zafer sancağını dikmek var. Cumhurbaşkanımız samimiyetin sembolü. Özü sözü bir olmanın timsalidir. Biz müjdelemek için varız. Biz müjdeleriz nefret ettirmeyiz. Biz kolaylaştırırız zorlaştırmayız. Bu ruhla ve inançla İzmir'de 14 Mayıs'ta, Konak, Bornova, Buca, Karabağlar, Menderes, Karşıyaka, Karaburun'dan Çeşme ve Urla'ya kadar bu hareketin zafer sancağını dikeceğiz. Bu ülkenin eser siyasetini büyütmek adına insanlığın adalet anlayışını yükseltmek adına yeni bir süreç başlayacak. İnsanlık adına bu millet adına çalışmaya devam edeceğiz. Onlar gibi ötekileştirmeyeceğiz ayrıştırmayacağız.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan ise Tüm branşların içinde gençlik var. Togg burada. 60 yıllık hayalimiz olan icadı gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu ortaya koyduk. O programda fabrikadan iniş tarihini açıkladık. Ne kadar gurur duysak az dedi. (DHA)