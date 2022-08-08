Haber : Varank: "Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz"

 - Güncelleme:

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yarışacak olan füzeler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla selamlaşması Roket fırlatma Ateşlenen roketlerin gökyüzüne ilerlemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY...

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yarışacak olan füzeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla selamlaşması

Roket fırlatma

Ateşlenen roketlerin gökyüzüne ilerlemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması dolayısıyla Aksaray Tuz Gölü Hisar Atışlı Test Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

AA / Atilla Hancı - Güncel

Mustafa Varank Tuz Gölü Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title