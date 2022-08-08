Varank: "Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz"
TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yarışacak olan füzeler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla selamlaşması Roket fırlatma Ateşlenen roketlerin gökyüzüne ilerlemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY...
TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yarışacak olan füzeler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla selamlaşması
Roket fırlatma
Ateşlenen roketlerin gökyüzüne ilerlemesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması dolayısıyla Aksaray Tuz Gölü Hisar Atışlı Test Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.