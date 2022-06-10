Varank: "Potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat biz yolumuza devam ettik" - Haberler

Varank: "Potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat biz yolumuza devam ettik"
AA - Güncel
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Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım videosunun gösterimi Fark Labs kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in konuşması KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Fark...
Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım videosunun gösterimi
Fark Labs kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in konuşması
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
AA / Güncel