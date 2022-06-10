Varank: "Potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat biz yolumuza devam ettik" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "Potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat biz yolumuza devam ettik"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım videosunun gösterimi Fark Labs kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in konuşması KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Fark...

Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım videosunun gösterimi

Fark Labs kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in konuşması

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title