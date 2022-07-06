Varank: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE'nin ve inovasyonun olduğu her yerde bizde varız" - Haberler

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Varank: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE'nin ve inovasyonun olduğu her yerde bizde varız"

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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İnovasyon Merkezi'nin drone görüntüleri İnovasyon Merkezi'nin tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış...

İnovasyon Merkezi'nin drone görüntüleri

İnovasyon Merkezi'nin tanıtım filmi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış Töreni"nde konuştu

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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