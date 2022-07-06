Varank: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE'nin ve inovasyonun olduğu her yerde bizde varız" İnovasyon Merkezi'nin drone görüntüleri İnovasyon Merkezi'nin tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış... İnovasyon Merkezi'nin drone görüntüleri İnovasyon Merkezi'nin tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış Töreni"nde konuştu AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Güncel Haberler

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