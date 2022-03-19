Varank: "Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığı azaltacak adımları attık"
AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Varank: "Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığı azaltacak adımları attık" ÇORUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çorum'da "25 Fabrika - 4 Proje Toplu Açılış Töreni"ne...
ÇORUM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Varank:
"Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığı azaltacak adımları attık"
ÇORUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çorum'da "25 Fabrika - 4 Proje Toplu Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (2)