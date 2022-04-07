Varank: "Mevcut altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla otomotivdeki potansiyelimiz yüksek"

Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni

Tören düzenlenen tesisin drone ile görüntülenmesi

İstiklal Marş'nın okunması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu. (1)