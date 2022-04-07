Varank: "Mevcut altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla otomotivdeki potansiyelimiz yüksek"
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni Tören düzenlenen tesisin drone ile görüntülenmesi İstiklal Marş'nın okunması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam...
Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni
Tören düzenlenen tesisin drone ile görüntülenmesi
İstiklal Marş'nın okunması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu. (1)