Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti"
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Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Butona basılması E-Transit'in görüntüsü Aracın üzerine imzaların atılması Hatıra fotoğrafı çekilmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve...
Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Butona basılması
E-Transit'in görüntüsü
Aracın üzerine imzaların atılması
Hatıra fotoğrafı çekilmesi
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu. (4)
Bakan Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi."