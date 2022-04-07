Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti" - Haberler

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Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti"

AA - Güncel
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Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Butona basılması E-Transit'in görüntüsü Aracın üzerine imzaların atılması Hatıra fotoğrafı çekilmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve...

Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Butona basılması

E-Transit'in görüntüsü

Aracın üzerine imzaların atılması

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu. (4)

Bakan Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi."

Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti

Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti

Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti

AA / Güncel

Mustafa Varank, İstihdam, Türkiye, Ford, Güncel, Haberler

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