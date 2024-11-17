Deniz Yücel'den Mustafa Varank'a Tepki: 'Fetö'cü yüzden ihraç edildiler'

(ANKARA) - Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Harbiyelilerin mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına ilişkin "251 vatan evladını şehit eden ve ihraç edilen 150 general de Harbiye mezunuydu" ifadelerine CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel tepki gösterdi. Yücel, " 15 Temmuz'da ordudan ihraç edilenler Harbiye'li oldukları için değil, Fetö'cü oldukları için ihraç edildi hadsiz adam" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Harbiyelilerin mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına ilişkin "15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve ihraç edilen 150 general de Harbiye mezunuydu" ifadelerini kullandı. Varank'ın bu sözlerine CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den tepki geldi. Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da ordudan ihrac edilenler Harbiye'li oldukları için değil, Fetö'cü oldukları için ihraç edildi hadsiz adam. Onlar senin ağababalarının gözetiminde harbiyeye sızmış vatan hainleriydi. Sen ve senin gibiler besleyip büyüttü o vatan hainlerini. Siz bu milleti saf mı sanıyorsunuz? Aklınız da, fikriniz de, tıynetiniz de bozuk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı subaylarını sakın Fetö'cü hainlerle karıştırmaya kalmayın. Yarın, öbür gün bu açıklamalarınızı önünüze koyarlar. Onlar bu devletin ve Cumhuriyet'in teminatıdır."