Varank: "Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz"
AA - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlileri selamlaması DOKA ile ilgili tanıtım filminin yayınlanması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GİRESUN...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlileri selamlaması
DOKA ile ilgili tanıtım filminin yayınlanması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GİRESUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (1)
AA / Güncel