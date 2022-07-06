Varank: "Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi kurabilmek" Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuştu. Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuştu. (1) AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Bilişim Vadisi Mustafa Varank Güncel Haberler

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