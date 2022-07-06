Varank: "Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi kurabilmek"
AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuştu.
Tanıtım filmi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuştu. (1)
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel