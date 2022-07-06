Varank: "Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi kurabilmek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi kurabilmek"

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
 - Güncelleme:

Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuştu.

Tanıtım filmi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuştu. (1)

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Bilişim Vadisi Mustafa Varank Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title