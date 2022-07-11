Varank: "Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler NATO'dan istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı"
AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katıldı. (2)
AA / Hasan Taşcan - Güncel