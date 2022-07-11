Varank: "Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler NATO'dan istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katıldı. (2) AA / Hasan Taşcan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Varank: 'Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler NATO'dan istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.