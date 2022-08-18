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Varank: "Çörek otunun elenmesi, paketlenmesi ve şişelenmesi için bir altyapı oluşturuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SOGEP Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SOGEP Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Törenine katıldı. (1)

"Son iki yıldaki taleplerle şu anda Burdur'daki OSB'lerimizde hiç boş yer kalmadı"

"Çörek otu Kızılkaya'nın siyah altını. Kızılkaya Belediyesi ile birlikte bin 500 metrekare alan üzerinde çörek otunun elenmesi, paketlenmesi ve şişelenmesi için bir altyapı beraberce oluşturuyoruz"

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel

Mustafa Varank Kızılkaya Burdur OSB Güncel Haberler

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