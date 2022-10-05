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Varank: "Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik"

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Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı.

Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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