Varank: "Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik"
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Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı.
Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA / Güncel