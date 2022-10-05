Varank: "Bu ülkede 20 yılda sıfırdan bir AR-GE inovasyon ekosistemi inşa ettik" Güncel Haberler Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı. Lova İnovasyon Merkezi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı. (1) Kaynak: AA / Güncel Mustafa Varank Güncel Haberler

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