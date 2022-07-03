Varank: "Biz çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmelerine asla müsade etmeyiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salondaki katılımcılar Açılış kurdelesinin kesilmesi -Temel atma töreni VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salondaki katılımcılar Açılış kurdelesinin kesilmesi -Temel atma töreni VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (4) AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Varank: 'Biz çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmelerine asla müsade etmeyiz' - Haberler

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