Varank: "Biz çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmelerine asla müsade etmeyiz"
AA - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salondaki katılımcılar Açılış kurdelesinin kesilmesi -Temel atma töreni VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Salondaki katılımcılar
Açılış kurdelesinin kesilmesi
-Temel atma töreni VAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
AA / Güncel