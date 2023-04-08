Varank: Bakanların yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması önemli bir mesajdır
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi açılış törenine katıldı.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi açılış törenine katıldı. Bakan Varank, bilim merkezine makam aracı TOGG T10x ile geldi. Varank, "Bu ülkede bakanların kendi yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması da Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesajdır diye düşünüyorum. Dün itibariyle tüm Türkiye'ye sevkiyatlar başladı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Bilim Üsküdar' tesisinde 'Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılış törenine katıldı. Bilim merkezine, makam aracı TOGG T10x ile gelen Varank, tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu önemli hedefi ortaya koyduğu andan itibaren Türkiye'de heyecan oluşturan bir projeydi. Hamd olsun bugün o projenin neticelerini aldık. Türkiye'nin otomobili yollarda olacak demiştik. İşte bakan arkadaşlarımızla dünden beri makam aracı olarak TOGG'u kullanmaya başladılar. Rabb'imize hamd ediyoruz. Değerli arkadaşlar biz siyasetin çıtasını hep yüksekte tutmak için 21 yıldır mücadele ediyoruz. Hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik. Proje siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik ve milletimize de hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalara devam edeceğiz. İşte Türkiye'nin otomobili TOGG, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızda heyecan oluşturan bir projeydi. Sözünü verdik. Hamdolsun özel sektörümüzün babayiğitlerinin de büyük fedakarlıklarıyla Türkiye'nin otomobilini yollara çıkarmış olduk. Dünden beri ben İstanbul'dayım. Açılışlara katılıyorum. Gençlerle bir araya geliyorum. Burada Bilim Üsküdar'da yeni bir girişimcilik merkezinin açılışını birazdan gerçekleştireceğiz. Sokakta vatandaşlarımızın hepsi arabayı gördüğünde bize teşekkür ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar. Biz Türkiye'de taş üstünde taş koyan kim varsa onları destekledik. Bundan sonra da inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Böyle projeleri, böyle vizyoner işleri inşallah önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz."dedi.
"ARKADAŞLARIMIZ ŞARJ EDECEK YERLERİ DE ÇOK KOLAY BULUYORLAR"TOGG sevkiyatlarıyla ilgili konuşan Varank, "Aslında kabine üyelerinin hepsine DMO (Devlet Malzeme Ofisi) üzerinden araçları gönderilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız sanırım dün yine o da makam aracı olarak T10x aracını kullanmış. Diğer Bakan arkadaşlarımız da teslim almaya başladılar. Arkadaşlarımız da, bu aracı makam aracı olarak kullanmak istiyorlar. Tabi bu da ayrı bir gurur. Bu ülkede bakanların kendi yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması da Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesajdır diye düşünüyorum. Dün itibariyle tüm Türkiye'ye sevkiyatlar başladı. Gerek DMO'nun siparişleri, gerek TOGG'un Türkiye'nin farklı noktalarında açtığı deneyim merkezlerine giden araçlar. Bunun yanında vatandaşlarımızın araçları da peyderpey sevk edilmeye başlandı. Tabi, bunlar da sahiplerine yavaş yavaş teslim edilecek" dedi. Bakan Varank, T10X ile ilgili şarj ve menzil sorusunu ise, " Arkadaşlarımız şarj edecek yerleri de çok kolay buluyorlar İstanbul içerisinde. Biz bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde yanıtladı. Bakan Mustafa Varank, daha sonra törenin gerçekleşeceği alana giriş yaptı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Varank, törende konuşma gerçekleştirdi.
"BU MUAZZAM ESERE BİR PARANTEZ AÇMAK İSTİYORUM"Açılışı gerçekleşen merkez hakkında konuşan Varank, "Bugün burada İstanbul Kalkınma Ajansı ve Üsküdar Belediyemizin işbirliği ile hayata geçen Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Akademiden önce ben Bilim Üsküdar'a, bu muazzam esere bir parantez açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Üsküdar, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken müstesna bir ilçemiz. Ancak şimdi bu vizyoner bilim merkezi sayesinde bilim ve teknoloji ile de adından söz ettiriyor" dedi. Bakan Varank, "Geçtiğimiz aylarda üniversiteye yeni başlayacak gençlerle bir söyleşiye katıldım. O söyleşide de gençlere her zaman tavsiye ettiğim gibi şunu söyledim: "Gençler üniversiteye başlarken ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmasın. Sizin potansiyeliniz, kabiliyetleriniz, yetkinlikleriniz aslında bunun çok ötesinde. Öncelikli olarak kendi işimi, kendi girişimimi nasıl kurarım, nasıl kendi ayaklarım üzerinde nasıl dururum, kendi işimin patronu nasıl olurum bunu düşünerek hayata başlayın.Yani üniversiteye başlarken ilk hedefiniz çalışan değil işveren olmak olsun." Biz aslında buradaki vizyonla daha ilkokuldayken çocuklarımıza bunları söyleyeceğiz. Tabi, ben bu tavsiyeleri verdikten sonra birtakım muhalif medya hemen operasyona başlamış. Söylediklerimi sağından solundan kırpmışlar. Manşetleri şöyle atmışlar: Mustafa Varank gençlere dedi ki üniversiteye başlarken hedefiniz iş bulmak olmasın. Tabi üniversite mezunu gençlerimize "muhtarların yanında sekreter olmayı" büyük istihdam projesi olarak görenlere neyi nasıl anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.
MUHALEFET UNICORN'U TEK BOYNUZLU AT OLARAK BİLİYORDU"Bugün küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemi yaşıyoruz." İfadesini kullanan varank, "Küçücük bir start-up, çok kısa bir sürede büyüyerek en köklü şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Türkiye artık çıkardığı unicornlarla yani 'bir milyar dolar değerlemeye ulaşan firmalarıyla' dünyada gazetelerimin manşetinde yer alıyor. Bundan 3-4 sene önce, bu ülkede muhalefet unicornu sadece tek boynuzlu mistik bir at olarak biliyordu. Bizim verdiğimiz destekler sayesinde diğer adını da öğrenmiş oldular. Bugün, Türkiye'nin 6 tane unicornu ya da bizim tabirimizle Turcornu yani bir milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketleri var." şeklinde konuştu. Bakan Varank, "Son olarak önemli bir müjdeyi buradan bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'daki gençlerimizin istihdam garantili bir proje ile yazılımcı olarak yetişmeleri için uygulamaya koyduğumuz 'Yetenek İstanbul Programı'nda değerlendirmelerimizi tamamladık. Bu kapsamda İstanbul'a yenilikçi ve uygulama temelli 20 merkez kuruyoruz.Bu merkezlerde hem yazılım eğitimleri vereceğiz, hem de gençlerimizin yazılımcı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Bu program için 125 milyon TL kaynak ayırdık. 10 üniversite ve 10 belediyemizin kuracağı 20 Yetenek İstanbul Yazılım Eğitim ve İstihdam Merkezi İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bizim daha gidecek yolumuz, yapacak işlerimiz var. 2053 ve 2071 hedeflerimiz var.Bu hedeflere ulaşmada sizler girişimci kimliklerinizle başrolü oynayacaksınız.Yeter ki hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Bu ülkeye inanmaktan ay yıldızlı bayrağınıza inanmaktan vazgeçmeyin. Biz tüm imkanlarımızla her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.Varank'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Bakan Varank daha sonra alandan ayrıldı.