Varank: Bakanların yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması önemli bir mesajdır

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi açılış törenine katıldı. Bakan Varank, bilim merkezine makam aracı TOGG T10x ile geldi. Varank, "Bu ülkede bakanların kendi yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması da Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesajdır diye düşünüyorum. Dün itibariyle tüm Türkiye'ye sevkiyatlar başladı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Bilim Üsküdar' tesisinde 'Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılış törenine katıldı. Bilim merkezine, makam aracı TOGG T10x ile gelen Varank, tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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