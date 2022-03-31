Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor

ANTALYA (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye, sanayi anlamında son 2 yılda, geçmiş dönemde yaşamadığı kadar büyüdü. 225 milyar dolara ulaşan ihracat ürünlerimizin yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi ziyaret ve Kepez Belediyesi Bilim Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Antalya'ya geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Varank'a AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti. İl binasındaki toplantıda partililere hitap eden Varank, mart ayında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu ile kentin barışa katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışla güvenden yana olduğunu belirten Varank, ülkenin en büyük Bilim Merkezi'nin açılacağını ve bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Bilim Festivali'yle de şehrin hem bilim hem de sanayi başkenti olması yolunda ilerlediğini kaydetti.