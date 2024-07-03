Varank, Almanya İçişleri Bakanı'nın Merih Demiral'a yönelik ırkçılık suçlamasına tepki gösterdi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' işaretini ırkçılık olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Varank, "Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada yaptığı 'Bozkurt' işareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faeser, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

'KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR'

Mustafa Varank, Faeser'in bu açıklamasını kendi sayfasında paylaşarak, "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız. Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.