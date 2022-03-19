Varank: "2008 krizini nasıl fırsata çevirdiğimizi herkese gösterdik"

Varank: "Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığı azaltacak adımları attık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?"