Varank: "2008 krizini nasıl fırsata çevirdiğimizi herkese gösterdik"
AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekilmeleri Varank: "2008 krizini nasıl fırsata çevirdiğimizi herkese gösterdik" ÇORUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çorum'da "25 Fabrika - 4 Proje Toplu Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (3)
ÇORUM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekilmeleri Varank:
"2008 krizini nasıl fırsata çevirdiğimizi herkese gösterdik"
ÇORUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çorum'da "25 Fabrika - 4 Proje Toplu Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (3)