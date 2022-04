VARANGELLERE DADANAN HIRSIZLIKLAR İÇİN ÖZEL EKİP DEVREDE

RİZE (DHA) - RİZE'de çay tarımında kullanılan, yörede 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiklerin motorları ve demir aksamları hırsızların hedefi oldu. Şüphelilerin yakalanması için jandarma özel ekip kurdu.

Doğu Karadeniz'in vatandaşların hasat ettikleri çayları taşımada kullandığı, ilkel teleferik varangellere son günlerde hırsızlar dadandı. Yerleşim alanlarından uzak, yol üzerlerine kimi küçük kulübe içine, kimisi ise açıkta bırakılan teleferiklerin motorlarının yanı sıra demir aksamlarını çalan hırsızlar, üreticileri zor durumda bırakıyor. Rize'de son 3,5 ayda yaşanan 7 hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, özel araştırma ekibi oluşturdu. Parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 1 hırsızlık olayını aydınlattı. Yörede muhtarlar da artan hırsızlıklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

'TELEFERİĞİMİZİ KULLANMAK NASİP OLMADI'

İyidere ilçesi Çiftlik köyündeki çay bahçesinde yeni yaptırdığı ve henüz kullanma fırsatı bulamadığı teleferiğinin motoru çalınan Seyfettin Uzun, 'Her şeyini hazırladık, bu sene kullanacaktık onu. Kullanmak nasip olmadı. Geldik, baktık, her şeyini çalmışlar. Jandarmaya şikayette bulunduk. Geçen senede yukarıda iki tane teleferik motoru çalmışlar. Bu yıl da sıra bize geldi. Şu an 7 bin TL civarında bir zararımız var, bize de yazık' dedi.

'HIRSIZLARI SUÇA TEŞVİK EDİYORUZ'

Pahalı olduğu için 2 akrabasıyla bir araya gelerek yaptırdıkları teleferiğinin motoru ve demir aksamı çalınan İbrahim Uzun 'Teleferikler çay üreticilerinin bölgede eli kolu durumunda. Üreticiler teleferik motorunu yüksek rakamlara satın alıyor ama hırsızlar gelip bizim emeğimizi çalarak daha ucuza başka yere satıyor. Bizim yaptığımız masraf 8-10 bin TL'yi bulmuştur ama hırsız, gidip dışarıda 200 -300 TL'ye satacak. Aslında üreticiler işleri bittiği zaman motoru söküp evine götürmeli yoksa bahçede bıraktığımızda hırsızları suça teşvik ediyoruz' diye konuştu.

'ÜRETİCİLER TEDBİRLİ DAVRANMALI'

Çiftlik Köyü Muhtarı Sultan Tüfekçi de üreticilerin tedbirli davranması gerektiğini belirterek 'Bazı üreticilerimiz tedbirini alıp, teleferik motorunu söküp evine götürüyor, kullanacağı zaman gelip takıyor. Diğer vatandaşlarımızın birçoğu makineyi olduğu gibi açık yerde bırakıp gidiyor. Yazın geldikleri zaman da yerinde bulamıyorlar. Bizim köyde 50'ye yakın teleferik var. Vatandaş tedbirini almazsa biz de hepsinin başında duramayız. Teleferiği yapmışsın, çayın bittiği zamanda önlemini al. Bugün bir motorun maliyeti 5- 6 bin TL, hırsız çaldığı zaman bunu 500 TL'ye satıyor' ifadelerini kullandı.

VARANGEL

Doğu Karadeniz'in dik ve engebeli yapısı nedeniyle bölge halkı, hasat ettikleri çayları 'varangel' olarak bilinen ve sayıları her geçen gün artan ilkel teleferiklerle taşıyor. Çelik tel ve motor aksamdan oluşan, vadilerin arasına mühendislik hesabı olmadan gelişigüzel kurulan teleferikler, ölümlü ve yaralamalı kazalara da davetiye çıkarıyor. Bölgede son 11 yılda 18 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı teleferiklerin standardının belirlenmesi isteniyor. Sayıları 15 bini aşan teleferiklerin bazıları ise insan taşımada kullanılıyor.