Vapurdan atlayan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan yolcu, hastaneye sevk edildi.

Vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy- Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" isimli Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL