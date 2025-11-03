Vanlılar TÜİK'in Enflasyon Rakamlarını Eleştirdi

HABER: İshak KARA

(VAN) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Van'da vatandaşlar resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi. Bir vatandaş, "TÜİK değil, piyasayı ayarlama kurumu demek daha doğru olur. Onların söylediklerine kimse inanmıyor" dedi.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 60 olarak açıkladı. TÜİK ile ENAG arasındaki fark, yeniden hesaplama yöntemlerine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. Vanlı vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı rakamlarla çarşı-pazar arasındaki farkın giderek büyüdüğünü, açıklanan verilerin halkın yaşadığı ekonomik gerçeklikle uyuşmadığını ifade etti.

Mehmet Kaya isimli vatandaş, "TÜİK verileri hiç inandırıcı değil. Bu ülkede inandırıcı hiçbir şey kalmadı ki… Düzelmişse millet niye ortalıkta görmüyor? İnsanlar niye hala çöplükte ekmek topluyor? Antalya'da insanlar sokakta yaşıyor. Kiralar 35 milyon olmuş, emekli ne yapacak? Her gün zam var, vergiler yükseliyor. Binlerce şirket kapandı, defterini kapatıp gitti. Ticaret odalarına bir sorun, günde kaç şirket kapanıyor?" dedi.

"Kim yargı bağımsız diyorsa, o grubun arka bahçesidir"

Emekli öğretmen Mehmet Salih Söylemez ise ekonomik krizin adaletsizlikle iç içe geçtiğini savunarak şunları söyledi:

"Adalet mülkün temelidir diyorlar ama ülkede adalet kalmadı. Kim yargı bağımsız diyorsa, bilin ki o grubun arka bahçesidir. Egemenler, siz ölmeyecek misiniz? Üstelik dindar geçiniyorsunuz. Eğer gerçekten inananlardan olsanız, Allah'tan korkarsınız. Ben emekliyim, çocuklarımın desteği olmasa geçinemem. Toplumun yarısı bugün ölmemek için bir şeyler atıştırıyor. Gönlünce sofra kuramıyor. 20 liranın hesabını yapıyorum, minibüse binemiyorum."

Söylemez, "TÜİK iktidarın yalancı şahididir" diyerek şöyle devam etti:

"TÜİK'te hiç utanma yok mu? Pazarı gezin, halkın halini görün. Ahlak bitmişse toplum da bitmiştir."

"Adaletsizlik almış başını gidiyor"

Bir başka vatandaş, "İktidar yandaşlarını yanında tutmak için rant yaratıyor. Parayı halktan vergiyle topluyorlar. Çok kazanan az, az kazanan çok vergi veriyor. Adaletsizlik almış başını gidiyor. Halkın gerçeğini bilmemeleri mümkün değil" diye konuştu.

"Enflasyon yüzde 70'den fazladır"

Bir vatandaş, "Piyasa rezalet, düzelir mi Allah bilir. En düşük emekli maaşı alıyorum, 15 bin lira maaş alıyorum yine benden vergi kesiyorlar. Her şeyde vergi var. Elektriğe yüzde 25 zam gelecek. Enflasyon yüzde 70'ten fazladır, yalan konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise, "Ekonomi berbat. TÜİK değil, piyasayı ayarlama kurumu demek daha doğru olur. Onların söylediklerine kimse inanmıyor. Geçen sene kira 10 bindi, bu sene 20 bin. Bu nasıl enflasyon düşüşü?" dedi.

"İş yok, geçinemiyoruz"

İnşaat işçisi olduğunu belirten bir vatandaş da, "Geçen sene iyiydi, bu sene çok kötü. İş yok, geçinemiyoruz. Kirayı ödeyemiyoruz, millet perişan. Evine ekmek götüremiyor" diye konuştu.

"Geçen senenin 20 lirası bu senenin 200 lirası"

Bir başka vatandaş da, "Piyasa zehir zıkkım. Emekliyim, emekli açlıktan ölüyor. Bir kilo domates 70 lira olmuş. Geçen sene 20 lirayla ihtiyacımı görüyordum, şimdi 200 lira yetmiyor. Geçen senenin 20 lirası bu senenin 200 lirası oldu" diyerek durumu özetledi.

"İnsanlar çöpten sebze topluyor"

Bir vatandaş da, "Eğer bu ülkede 3-5 ayda altın 44 bin liraya çıktıysa, ekonomi iyi değildir. İnsanlar çöpten sebze topluyor, kiralarını ödeyemiyor. TÜİK rakamları halka göre değil, iktidara göre açıklıyor. Üretim yok, tarım yok, ekonomi de yok" dedi.

"Emekliler perişan"

Bir vatandaş, "Bir yerde 5 liraya satılan mal başka yerde 10 lira. Denetleme yok. Emekliler perişan. Maaş yetmiyor, kira 20 bin, maaş 16 bin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.