Vanlılar ona, o Ukraynalılara yardım ediyor

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de bir yardım kuruluşunda çalışırken Rusya'nın saldırılarının ardından annesiyle birlikte ülkesini terk edip bir arkadaşının daveti üzerine Van'a gelen Anya Karpenko (37), burada insanların kendisine yardımda bulunduğunu ve güvende hissettiğini söyledi. İşine internet üzerinden devam eden Karpenko, başka ülkelerden gelen yardımların ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımını organize ediyor.

Kiev'de bir yardım kurumunda çalışan Anya Karpenko ve annesi, Rusya'nın saldırılarının ardından önce Lviv'e ardından da Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti. Anya Karpenko Van'daki bir arkadaşının daveti üzerine bir ay önce Türkiye'ye geldi. Gözyaşları içinde konuşan, Ukrayna'yı çok özlediğini belirten Karpenko, "Ülkemizde savaş başladığında sabah 04.00 sıralarında uyandım ve çok rahatsız edici bir his vardı içimde. Sabah 05.00 sıralarında ilk patlamaları duyduk, savaşın başladığını anladık. Eşyalarımı topladım Kiev'de bir hayır kurumunda çalışıyorum. Şehrimizin yakınlarını bombalamaya başladıklarını fark ettik. ve annemle birlikte oradan ayrılmamız gerektiğine karar verdik. Önce Lviv'e gittik. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Varşova'ya gittik" dedi.

Kiev'deki işini internet üzerinden Van'da da devam eden Karpenko, başka ülkelerden gelen yardımları ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımını organize ediyor.