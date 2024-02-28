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Vanlı Sporcular Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'ndan Madalyayla Döndü

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Vanlı sporcular, Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'ndan madalyayla dönerek kentte çiçeklerle karşılandı. Sporcular, milli takım formasıyla yarışmaya katıldı ve büyük bir mutluluk yaşadı. İl Gençlik ve Spor Müdürü, sporcuların kentteki diğer sporculara örnek olduğunu belirtti. Sporcuların ileride Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmasını istediklerini ifade eden yetkililer, desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Vanlı sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı.

Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen yarışmaya milli takım formasıyla katılan sporcular, Edibe Yağız, Viyan Adar, Ali Tunç ve Bedirhan Güven için Ferit Melen Havalimanında karşılama programı düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, Atletizm İl Temsilcisi Enver Acar ve diğer yetkililer tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan sporcular büyük mutluluk yaşadı.

Özdemir, altyapıdan yetişen sporcuların kentteki diğer sporculara örnek olduğunu söyledi.

Sporcuları ileride Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olarak görmek istediklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda ferdi olarak başarılarımız da var. Ülkemizin doğusundan çıkıp Portekiz'de başarı elde edebiliyorsak bu da çalışmalarımızın sonucunu gösteriyor. Emeklerimizin karşılığını aldık, desteklerimize devam edeceğiz. Sporcularımız Özel Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim görüyor. Antrenörlerimiz ve hocalarımız sayesinde okulumuzdan çok başarılı sporcular çıktı. Okul yönetimine ve kadrosuna teşekkür ediyorum."

Takımla beraber Portekiz'e giden Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, "Bu başarı ilimizin başarısıdır. Ekip olarak madalyalarla ülkemize dönmek gurur verici. Kenya'da düzenlenecek Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyoruz." dedi.

Milli Antrenör Mehmet Akkoyun ise altyapıdan yetişerek Fenerbahçe kulübüne kadar yükselen sporcularının Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek için çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Sporculardan Yağız, ferdi olarak Avrupa ikincisi olduğunu, takım halinde şampiyon olduklarını bildirerek büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

İstiklal Marşını Avrupa'da okutmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Adar da ülkesini ve takımını en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Sporcular Güven, şampiyonanın zorlu geçtiğini fakat zorlukların üstesinden gelerek başarı kazandıklarını söyledi.

Kariyerine bir başarı daha eklemekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tunç ise daha iyi zaferler için koşmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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