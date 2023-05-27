Vanlı öğrencilerden Osmaniye'deki depremzede öğrencilere duygusal destek

Van merkezdeki Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine, mektuplar gönderdi. Mektupları okuyan öğrenciler, yaklaşık 4 yıl önce depremi yaşayan Vanlı arkadaşlarına, kendilerini yalnız hissettirmedikleri için teşekkür etti.

OSMANİYE'deki depremzede öğrencilere, Vanlı öğrencilerin gönderdiği mektup ve içlerinden çıkan hediyeler, duygulandırdı. Mektupları okuyan öğrenciler, yaklaşık 4 yıl önce depremi yaşayan Vanlı arkadaşlarına, kendilerini yalnız hissettirmedikleri için teşekkür etti.

Van merkezdeki Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine, mektuplar gönderdi. Vanlı öğrencilerin, afetzede arkadaşlarına destek ve moral vermek için kaleme aldığı mektuplar, öğrencilere ulaştırıldı. Öğretmenlerinin dağıttığı mektupları okuyan öğrenciler, çok duygulandıklarını ve gönderilen hediyelerle de mutlu olduklarını belirterek, Vanlı arkadaşlarına teşekkür etti.

Öğrencilerden Zeynep Azra da mektuplar için teşekkür ederek, "Deprem sonrasında bizleri yalnız bırakmadınız. Bizler de sizlerin yanınızda olacağız" derken, diğer öğrenciler de böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.