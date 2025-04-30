İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Vanlı Öğrencilerden Filistinli Çocuklar İçin Farkındalık Sergisi

Vanlı Öğrencilerden Filistinli Çocuklar İçin Farkındalık Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla 'Filistin'de çocuk olmak' konulu bir resim sergisi açtı. Sergide, öğrencilerin eserleri satışa sunularak elde edilen gelir, Filistinli çocuklara destek için gönderilecek.

Vanlı öğrencilerden Filistinli çocuklar yararına resim sergisi

VAN - Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım politikalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla resim sergisi açtı.

Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in uyguladığı zulme karşı dünyanın sessiz kaldığı Filistin için harekete geçti. Savaş mağduru Filistinlilere karşı uygulanan zulmü tuvallerine aktaran öğrenciler, sessiz kalan dünyanın harekete geçmesini istediler. Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde açılan sergide 40 öğrenciye ait eserlerin sergilendiğini ifade eden Okul Müdürü Emrah Değer, okul olarak her yıl geleneksel karma sergisi düzenlediklerini belirterek, "Her yıl farklı konu veya temayı ifade edecek sergilerimiz oluyor. Bu yıl da böyle bir sergiyi gerçekleştirmemizdeki amaç, Gazze ve Filistin'deki zulme karşı bir farkındalık oluşturmak, bir ses getirmek ve oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları dile getirmektir. Oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları, okulumuzda eğitim gören çocukların kendi gözlerinden ve kendi hayal dünyaları ile ifade etmelerini sağladık" dedi.

'Filistin'de çocuk olmak' adlı sergide toplam 45 öğrenciye ait eserin yer aldığını belirten Değer, "Burada farkındalık oluşturmanın yanında 45 öğrencimizin yaptığı eserleri satışa da sunuyoruz. Bu satıştan gelen gelirleri de Filistinli çocuklara destek amaçlı göndereceğiz. Sergimiz bugün Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde, yarın Bedesten Çarşı avlusunda, cuma günü de Edremit sahilinde sergilenecektir. Tüm halkımızı Filistin'e destek için sergimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise yaptıkları eserlerde, savaş ortasında kalan Filistinli çocukların yaşadıklarını aktararak bir farkındalık oluşturmak ve orada yaşanan zulmün artık son bulmasını istediklerini söylediler.

Sergiyi gezen minik çocuklar da savaşın son bulmasını ve Filistinli çocukların da herkes gibi özgür olmasını istediklerini ifade ettiler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.