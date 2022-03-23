Vanlı öğrenci yarışmada kazandığı ödülü Kızılaya bağışladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Hayrunisa Sinoğlu, kazandığı 200 lira ödülü Türk Kızılaya bağışladı.

Kazım Karabekir Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sinoğlu, ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşı konulu kompozisyon yarışmasında ikinci oldu.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarak kazandığı ödülü yardım kuruluşuna bağışlamasından etkilenen Sinoğlu da aldığı 200 liralık ödülü Türk Kızılaya bağışlamaya karar verdi.

Türk Kızılay Şubesine giderek parayı teslim eden Sinoğlu, Kızılay gönüllüsü olma talebinde bulundu.

Katıldığı yarışmada ilçe genelinde ikinci olduğunu belirten Sinoğu, "Yarışmada başarılı olduğum için çok mutluyum. Kazandığım ödülü milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi bağışlamak istedim ve Kızılaya teslim ettim. Bana destek verenlere teşekkür ederim." dedi.

Erciş Türk Kızılay Şube Balkanı Kurbani Özdaş, "İlçede düzenlenen yarışmada Hayrunisa Sinoğlu isimli öğrencimiz ödüle layık görülmüş. Kazandığı ödüllü de Kızılay'a bağışlamak istediğini belirtmiş. Bu duyarlılığından dolayı, tüm öğrencilerimize örnek olması açısından çok teşekkür ediyoruz. Kızımızın yaptığı bağış bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Sinoğlu'na Kızılay yetkilileri tarafından okul çantası hediye edildi.