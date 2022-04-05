Vanlı minik öğrenciler otizme dikkat çekmek için etkinlik yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde Gül Bahçesi Anaokulu öğrencileri, otizmli bireylerin toplumda yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan etkinlik kapsamında öğrencilerle balon uçurarak ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, yürüyüşte sloganlar atarak otizme dikkat çekmeye çalıştı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, otizmlilerin toplumda yaşadığı sorunları ön plana çıkarabilmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki 14 sınıfta 81 otizmli öğrencinin bulunduğunu kaydeden Mehmetbeyoğlu, "Bu etkinlikte onlarla balonlar uçurduk. Çok mutlu oldum. Çocuklarımızın toplumsal hayatta var olduklarını, hayatın her anlamında onlarla yaşanılabilecek çok şeyin olduğu göstermek amacıyla bu çok kıymetli bir çalışmaydı. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.