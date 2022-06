Vanlı lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti - Haberler

Vanlı lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

VAN Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve güneş enerjisiyle çalışan portatif araç, saatte 25 kilometre hız yapıyor.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde düzenlenen bilim şenliğinde görücüye çıkan güneş enerjisiyle çalışan araç, büyük ilgi gördü. Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 öğrencinin, elektrik mühendisi öğretmenlerinden aldığı destekle yaptığı güneş enerjisiyle çalışan portatif araç, güneşten 400 volt enerji alıyor. Araç, güneşten aldığı enerjiyi aküye depolarken, aynı zamanda tekerlerinde bulunan step motorlarına göndererek aracın hareket etmesini sağlıyor. Öğrenciler, şu an saatte 25 kilometre hız yapan araçlarını, saatte 50 kilometre hıza ulaşması için çalışma yapıyor.

"Aracımız 25 kilometre hız yapıyor"

İHA muhabirine konuşan Ahmet Ölmez isimli öğrenci, ürettikleri aracın güneş enerjisiyle çalıştığını, güneşin olmadığı günlerde ise gücünü aküden aldığını belirtti. Aracın 4 adet güneş enerji panelinden oluştuğunu ifade eden Ölmez, "Aracımız şu an güneşten 400 volt enerji alıyor. Her tekerleğinde bir motorumuz var. Aracımız ön çekişli olduğu için arka motorlarımız şu an aktif değil. Bir buçuk beygirlik gücünde olan aracımız 25 kilometre hız yapıyor. Arkadaki motorlarımızı aktif ettiğimizde hızı saatte 50 kilometreye çıkacaktır. Güneş olduğu zaman sınırsızca sürebilirsiniz. Aracımızı okulumuzun imkanlarıyla yaptık. Bu araç, 3 elektrik mühendisi öğretmeninin verdiği destekle 4 öğrenci tarafından yapıldı" dedi.

Elektrik Mühendisi Öğretmeni Murat Erçakan ise bunun yeni bir teknoloji olduğunu ve öğrencilerini de çekirdekten yetiştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz güneş enerjisinden nasıl güç elde edilebileceğini öğrendiler. Bir güneş enerjisi panelini, akü ve motoru bir araya getirmek güzel bir çalışma örneğidir. Öğrencilerimiz de bunu başardı ve bu şekilde bir araç üretti" diye konuştu.

Güneş enerjisiyle çalışan araçta 4 panel ve step motor bulunduğu ifade eden Faruk Bayhan isimli öğrenci de aracın kendilerine yaklaşık 25 bin TL'ye mal olduğunu kaydetti.