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Vanlı İş İnsanı Yunus Gökçenay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vanlı İş İnsanı Yunus Gökçenay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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İş insanı Yunus Gökçenay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024 yılına damga vuran olaylar ve yaşamı yansıtan fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Van'da iş insanı Yunus Gökçenay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökçenay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç", fotoğrafını tercih eden Gökçenay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Anton Brink imzalı "Ateş Hattı" adlı karesine oy verdi.

Gökçenay, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Spor" kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesini oyladı.

Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik eden Gökçenay, fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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