Vanlı hattat Filistin için sanatını icra ediyor

Van'ın Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, hat sanatında elde ettiği geliri Filistin'e bağışlıyor. Van Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde stant açan Koyuncu, buradan elde edilen geliri Filistin halkı için kullanacak.

Vanlı hattat bu kez Filistin için yazdı

VAN - Van'ın Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, hat sanatında elde ettiği geliri Filistin'e bağışlıyor.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik destek etkinlikleri dünyanın dört bir tarafından devam ederken, Van'da çeşitli programlarla saldırılar protesto ediliyor. Van Filistin'e Destek Platformu tarafından da Beşyol Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisinde stant açan hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, bu kez sanatını Filistin halkı için icra etti. Fotoğraf sergisinde stant açan Hattat Koyuncu, ziyaretçilerin isteği üzerine 'Hüsn-i hat' sanatını icra ediyor. Açılan stantta 2 hafta boyunca sanatını icra edecek olan Koyuncu, buradan gelen geliri ise Filistin yararına kullanacak.

"Gelirlerin tamamı Filistin halkı içindir"

Konuya ilişkin konuşan hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, söz konusu Filistin olduğu için soğuk havaya aldırış etmeden kampanyaya kalemiyle destek verdiğini belirtti. Kalemleriyle Filistin halkına katkıda bulunduklarını ifade eden Koyuncu, "Kalemimizle, mürekkeplerimizle ve kağıtlarımızla buradayız. Filistin için her yerde oluruz. Arkadaşlarımızın buradaki çalışmalarından elde edilecek gelirlerin tamamı Filistin halkı içindir. Yaklaşık 15 gün boyunca devam edecek standımıza vatandaşımızı bekliyoruz" dedi.

Filistin halkı için birlik olma çağrısında bulunan Koyuncu, "Bugün birlik olmasak yarın Allah korusun bizim başımıza da bu musibetler gelebilir. Filistin için birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Aklımızı iyi kullanmamız lazım. Çünkü oradaki insanlar bizim kardeşlerimizdir" diye konuştu.