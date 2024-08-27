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Vanlı çocuklar Gazze'ye destek için mektup yazdı

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki akranlarına destek olmak için mektup yazdı ve kumbaralarındaki parayı bağışladı. Mektuplar ve bağışlar Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Ayşe Dağ öncülüğünde bir araya gelen çocuklar, Gazze'deki akranlarının yanında olduklarını göstermek için etkinlik düzenledi.

Resim çizen, duygularını anlattıkları mektuplar kaleme alan çocuklar, hem mektuplarını hem de biriktirdikleri parayı Gazze'deki çocuklara ulaştırmaları için Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

Hemşire Dağ, AA muhabirine, mahalledeki çocuklarla birlikte Filistinli çocuklar için mektup yazıklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına devam ettiğini hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Bu zulmü duyurmak için farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Çocuklara elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların, Filistin bilinci oluşturmak ve oradaki akranlarının neler yaşadığını anlatabilmek için içlerinden geçenleri yazıya dökmelerini sağladık. Resimler yaptık, şiirler yazdık, inşallah sevgimiz onlara ulaşır."

Gazze'deki akranları için mektup yazan çocuklardan Zeynep Beydüz, farklı etkinlikler yaparak oradaki insanlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocuklarıyla Gazze'deki saldırılara sessiz kalamadıklarını aktaran Salih Çiftçi de "Çocuklarımızın bu bilinçte olmasıyla gurur duyuyoruz. Gazze'dekilere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail sadece Müslümanlığa karşı değil, insanlığa karşı suç işliyor. Tüm insanların Gazze'deki insanlara yardım etmesi gerekiyor." dedi.

Dernek Başkanı Sedat Vatan ise yapılan yardımları Gazze'ye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 400 çocuğun harçlığını bağışladığını belirten Vatan, "Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. Yardımseverlerin yaptığı yardımları makbuz karşılığında alıp, genel merkez aracılığıyla ulaştırılması gereken yerlere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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