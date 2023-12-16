Üye Girişi
Haberler

Vanlı çocuklar Filistin için yürüdü

Güncelleme:
Abone Ol

Van'da yaşları 15'ten küçük çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü. Van Filistin'e Destek Platformu organizasyonuyla bir araya gelen çocuklar, bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu.

Vanlı çocuklar Filistin için yürüdü

VAN - Van'da yaşları 15'ten küçük çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü.

Van Filistin'e Destek Platformu organizasyonuyla bir araya gelen çocuklar, bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu. Van Beşyol Meydanında bir araya gelen yüzlerce çocuk, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanına kadar yürüyüş yaptı. Çocukların yürüyüş programına aileleri de destek verdi.

Yürüyüş sonrası basın açıklamasını okuyan çocuklar, kendileri gibi mutlu ve özgür olmayı hak eden tüm çocuklar adına büyüklere seslendi. Çocuklar, "Biz çocuğuz ve haklarımız var. Sıcak ve güvenli bir evde yaşama hakkına sahibiz. Güvensiz bir yığın tuğlanın arasında uyumak istemiyorum. Filistinli Zeynep de güvenli ve sıcak bir evde yaşamalıdır. Karanlık bir odaya kapatılıp kuşların uçuşunu görmekten mahrum kalmak istemiyorum. Filistinli Muhammed de özgürce sokaklarda gezebilmelidir. Ben en sevdiğim oyunları arkadaşlarımla oynama hakkına sahibim. Elime taş alıp eli silahlı askerlerden kaçmak istemiyorum. Filistinli Meryem de evcilik oynayıp bebeğinin saçını örebilmeli. Bizim sıcak ve güvenli evlere ihtiyacımız var. Sokaklar bizim evimiz değil" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Filistin İsrail Çocuk Van Haberler

Bakmadan Geçme

VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title