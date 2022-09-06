Vanlı çiftçi, bulduğu para dolu çantayı İranlı sahibine teslim etti

VAN'da, çiftçi Hekim Alkan (50), yolda bulduğu ve içinde ABD doları, Suudi Arabistan riyali ve TL olan çantayı, İranlı doktor olan sahibine teslim etti.

VAN'da, çiftçi Hekim Alkan (50), yolda bulduğu ve içinde ABD doları, Suudi Arabistan riyali ve TL olan çantayı, İranlı doktor olan sahibine teslim etti. Alkan, çantayı bulunca huzursuz olduğunu ve sahibine ulaştırmak istediğini söyledi.

Çiftçi Hekim Alkan, ailesiyle Özalp ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal Aşağı Ayazca Mahallesi'ndeki evine dönerken, yol kenarına düşmüş çantayı gördü. Kontrol ettiği çantada, 25 bin ABD doları, bir miktar Suudi Arabistan riyali, 9 bin 300 TL ile 1 telefon, pasaport ve çeşitli özel eşyalar olduğunu görünce yanına aldı. Çantadaki telefonu kullanarak, oğluyla birlikte sahibini araştıran Alkan, WhatsApp uygulaması üzerinden de mesaj yazarak çantanın gerçek sahibiyle irtibat kurdu. Yapılan görüşmede Alkan ve çantanın sahibi İranlı doktor, Özalp ilçe merkezindeki otelde bir araya geldi.