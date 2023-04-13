VANLI BOKSÖRLER, AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

MUĞLA'da, düzenlenen Türkiye genç erkek ve genç kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları büyük başarı elde etti. Şampiyonada genç erkeklerde 51 kiloda Muhammed Ali Demirezen(17) ile 60 kilo da Ahmet Pekel(18) Türkiye şampiyonu olurken, genç kadınlarda da 75 kiloda Özlem Aslan(18) ise Türkiye ikinciliği madalyasını aldı. Antrenör Ayhan Öz, 22 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genç erkek ve genç kadınlar Boks Şampiyonası 25 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Muğla'da düzenlendi. Türkiye'nin 61 ilinden 236'sı kadın toplam 684 sporcunun katıldığı yarışmada, Vanlı boksörler büyük başarı elde etti. Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörlerinden 51 kiloda Muhammed Ali Demirezen ile 60 kiloda Ahmet Pekel Türkiye şampiyonu oldu. Genç kadınlarda ise 75 kiloda Özlem Aslan ikincilik madalyasının sahibi oldu. Boksörler, 22 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK'

Genç erkeklerde 51 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Muhammed Ali Demirezen, tek hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak olduğunu söyledi.75 kiloda Türkiye ikincisi olan Özlem Aslan ise, "Geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da Muğla'da düzenlenen genç kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda da Türkiye ikincisi oldum. Hedefim, önce Avrupa Şampiyonu olup, sonra da olimpiyatlara katılmak. Ben bu spora başladığımda çevremdekiler 'bu spor erkek işi. Ne işin var' diye eleştiriyorlardı. Ben bu önyargıları kırıp yoluma devam ettim. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonasında da iyi bir derece ile döneceğim." dedi.

'SPORCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Antrenör Ayhan Öz de, şampiyonada 2 Türkiye birinciliği, 1 ikincilik elde ettiklerini, sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek," Bu sporcularımız geçen yıl da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Ahmet Pekel, gençler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi Bulgaristan'da temsil etti, bu şampiyonada Avrupa üçüncüsü oldu. Ardından İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edip çeyrek final oynadı, dünya beşincisi oldu. İki ay önce de Sırbistan Kardağ'daki şampiyonaya da katıldı. Orada da çok başarılı maçlar yaptı. Sporcumuz Rus rakibi ile karşılaştı. Burada hakkımızı yediler. Hedefimiz 22 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi derecelerle ülkemize dönmek. Bu konuda sporcularıma çok güveniyorum." diye konuştu.(DHA)