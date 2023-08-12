Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Epilepsi Hastasına Otomatik Hasta Yatağı Teslim Etti

Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, epilepsi hastası Muhammet Külter'in çağrısına cevap vererek otomatik hasta yatağını teslim etti. Minik Muhammet'in annesi kanser hastası ve iki kardeşi de engelli olduğu için yardıma ihtiyaç duyuyordu.

Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan epilepsi hastası Muhammet Külter'e otomatik hasta yatağını teslim etti.

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Bu anlamda Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesinde yaşayan ve sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan 2 yaşındaki epilepsi hastası Muhammet Külter'in çağrısına sessiz kalmadı. Annesi kanser hastası ve iki kardeşi de engelli olan minik Muhammet'in isteğini yerine getiren dernek yetkilileri, aldıkları otomatik hasta yatağını kendisine teslim etti.

Otomatik hasta yatağına kavuşan aile, yardım çığlığına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine çok teşekkür ettiler. - VAN