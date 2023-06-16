Vanlı Amcan Derneği'nden 100 Aileye Gıda Yardımı

VAN (İHA) – Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından dar gelirli 100 aileye gıda yardımı yapıldı.

Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu. Van merkez ve ilçelerinde tespit edilen 100 aileye gıda kolilerini evlerine götürerek teslim ettiklerini ifade eden dernek yetkilileri, "Hedefimiz Kurban Bayramı'na kadar bin 200 aileye gıda yardımlarını ulaştırmaktır. Bunun için çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam ediyor. Bu yardımların tedarik edilmesinde, dağıtımında, ulaştırılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN